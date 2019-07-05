05 Haziran Türkiye Gündemi yeni

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05 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Hatay’daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bombalı aracın patlaması sonucu araçta bulunan 3 kişi öldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan "Kimlik tespitleri yapıldı. Araçtakiler Suriyeli. Araçta bomba olduğu belli" açıklaması yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İBB'de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu başarısından dolayı İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu da "Mahcup olmayacaksınız" dedi.

Ali Babacan'a FETÖ soruşturması! Savcılıktan kritik karar

Ali Babacan ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Avrupa Konseyi ilk defa Srebrenitsa için anma töreni düzenleyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Temmuz'da Srebrenitsa soykırımına ilişkin Avrupa Konseyi'nin ilk defa anma töreni düzenleyeceğini söyledi.

Rusya resmen açıkladı: Türkiye'de ihracat ofisi açacaklar

Rusya İhracat Merkezi Başkanı Andrey Slepnev, Türkiye’nin, Rusya’nın ana ihracat ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Bu ayın sonuna kadar Türkiye’de ihracat ofisi açmak için gerekli çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

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