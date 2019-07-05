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POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Reyahnlı'daki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"Aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Araç seyir halindeyken patladı. Patlayıcı zaman ayarlı olabilir. Aracın içindeki geçici kimlikle Türkiye'de yaşayan 3 Suriyeli'den 2'si hayatını kaybetti.Başka bir dış etkenden kaynaklanmıştır. Ama olay ile ilgili tam soruşturma tüm veriler bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.  Etrafta her hangi bir hasar söz konusu değildir. İlgili tüm bağlantılar ile ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar.  Elde edilen bir takım bilgiler ve veriler var bunlar netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır"

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