Tosuncuk Mehmet Aydın'ın eşiyle lüks yat keyfi

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor. 'Tosuncuk'un lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor. Aydın çifti lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor. Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor. Bu arada kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'si firari, 2'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı. 27 yaşındaki yazılımcı Mehmet Aydın tarafından 2016 yılında kurulan Çiftlik Bank, “200.000 lira yatırana aylık 50.000 lira kazanç” vaat etti. Aydın’ın Çiftlik Bank’ı bir süre sonra 500 bin üyeye ulaştı. Yatırdıkları paralarla sanal tavuk, inek veya keçi sahibi olan üyeler, buradan kâr sağlıyordu. Üyelerinden topladığı paralarla Bursa'da 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis açan Çiftlik Bank, kısa bir süre sonra Manisa'da da aylık 1.5 milyon yumurta üretim kapasitesi olan bir tavuk çiftliği kurdu.



