Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde"

Erdoğan, "Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş." ifadelerini kullandı.

"Grup kurmak isteyenler oldu"

Erdoğan, yeni parti iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ''Daha önce bizden ayrılarak mecliste grup kurmak isteyenler oldu. Fakat şu an onları kimse hatırlamıyor'' diye konuştu.