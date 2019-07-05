Erdoğan: 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır

Askerlik insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca bizim milletimize ordu millet denmiştir. Mücadeleye daima hazır bulunmamızdan kaynaklıdır bu.

Ezanı, bayrağı, devleti söz konusu olduğunda her bireyi ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışı içinde olmuştur. 15 Temmuz tam bir şahlanış olmuştur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilmiştir.

Malazgirt’ten bugüne kadar hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bize düşen İstiklal Marşımızın mesajlarını zihniyle kalbiyle anlamış nesiller yetiştirmektir.

Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa ordumuzu yıprtamaya yönelik hadiselere şahit oluruz.

Milletimizle ordumuzun arasını açma gayretlerini boşa çıkardık.

''Kiralık bir İHA dahi vermiyorlardı''

ABD başkanlarına gittiğimde bana kiralık bir İHA dahi vermiyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz İHA'mızı da üretiyoruz, kendi SİHA'mızı da üretiyoruz.

Savunma sanayiinde yerliliği ve milliği ön plana çıkaran projeler daha sıkı sarılacağız.

Türkiye NATO'ya güç katan, hareket vizyonu geliştiren bir ülke olmuş.