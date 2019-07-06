GÜNCEL

Şişli’de kadın sürücüden motosikletliye ilginç tepki

Şişli’de yoğun trafikte otomobiller durduğu esnada kadın bir sürücü, geçmek için kendisine korna çalan motosikletliye bağırdı. Motosikletlinin cevap vermemesi üzerine kadının, “Ne duruyorsun bas git. What the hell" diyerek tepki gösterdi. O anları kaydeden motosiklet sürücüsü, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Şişli Mecidiyeköy’de trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde otomobiller neredeyse kontak kapattı. Sürücülerin oldukça rahatsız olduğu ve gergin olduğu o anlarda aralardan geçerek gelen bir motosiklet sürücüsü, kadın sürücüye korna çaldı. Sadece geçmek için kadına korna çalan motosikletliye, kadın sürücüden hiç beklemediği bir tepki geldi. 

Kadın sürücüden “What the hell” tepkisi 
Bağırarak konuşan kadın önce Türkçe olarak, “Geçsene neyi bekliyorsun, neden korna çalıyorsun?” dedi. Motosikletlinin el ve kol hareketleriyle anlamadığını belirtmesi üzerine kadın bu kez de İngilizce olarak, “What the hell” demesi “yok artık” dedirtti. Sessizliğini koruyan genç motosiklet sürücüsü hızla uzaklaştı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı. Genç motosikletli görüntüleri sosyal medyada yayınladı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kurbanlık hayvan fiyatlar 2019'da ne kadar? Fiyatlar netleşti
Kurbanlık hayvan fiyatlar 2019'da ne kadar? Fiyatlar netleşti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guterres BM'de skandal olayı görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guterres BM'de skandal olayı görüştü
Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı
Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı
Bolu'da ele geçirildi piyasa değeri 72 milyon dolar
Bolu'da ele geçirildi piyasa değeri 72 milyon dolar
Irak İmar Bakanlığından çalışanlarına akıllı telefon yasağı
Irak İmar Bakanlığından çalışanlarına akıllı telefon yasağı
Ve Beşiktaş ilk transferini yaptı! Tyler Boyd kadroya katıldı
Ve Beşiktaş ilk transferini yaptı! Tyler Boyd kadroya katıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD'de spikerler depreme canlı yayında yakalandı
ABD'de spikerler depreme canlı yayında yakalandı
TEM Bağlantı yolu üzerinde yatan kadın polisi alarma geçirdi
TEM Bağlantı yolu üzerinde yatan kadın polisi alarma geçirdi
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Denizli'de cinsel istismar şüphelisinin evini taşlayıp eşyalarını ateşe verdiler
Denizli'de cinsel istismar şüphelisinin evini taşlayıp eşyalarını ateşe verdiler
İşinden istifa etti, dünya barışı için Bitlis’te fidan dikti
İşinden istifa etti, dünya barışı için Bitlis’te fidan dikti
Denizli'de drift yapan sürücünün cezası kesildi!
Denizli'de drift yapan sürücünün cezası kesildi!
Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar
Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?