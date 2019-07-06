Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken düşen telefonu havada yakaladı! Sosyal medya coştu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun gösterdiği refleks, sosyal medyada gündem oldu. Kaftancıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklama yaptığı sırada, Kılıçdaroğlu’nun önünde duran kürsüden düşen telefonu havada yakaladı.

Ses kaydı için muhabir koymuştu

Kaftancıoğlu’nun düşmekten kurtardığı telefonun Kılıçdaroğlu’na ait olduğu iddia edilse de Kaftancıoğlu telefonun ses kaydı almak üzere bir muhabir tarafından oraya bırakıldığı bilgisini verdi.

Titreşim modu açıktı

Telefon kayıt aldığı esnada çalmaya başlayınca titreşim modu açık olduğu için konulduğu yerden kaydı.