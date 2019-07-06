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Nurgül Yeşilçay'dan Bottle Cap Challenge akımı için ilginç video

Ayakla kapak açma trendi olarak tanımlayabileceğimiz Bottle Cap Challenge, sosyal medyada trend oldu. Akıma farklı tarzıyla oyuncu Nurgül Yeşilçay da katıldı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, kısa sürede ünlü isimler arasında hızla yayılan 'döner tekme ile şişe kapağı açma akımı'na katıldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay, paylaştığı video ile hem güldürdü hem de popüler gündemi ne kadar yakından takip ettiğini göstermiş oldu.

İlk olarak yurt dışında başlayan döner tekme ile şişe kapağı açma akımına kayıtsız kalmadığını göstermek isteyen Yeşilçay ancak bunu son derece farklı bir şekilde gerçekleştirdi. Paylaştığı videoda elindeki oklava ile yufka açtığı görülen Yeşilçay bir anda elindeki oklava yardımıyla karşısında duran şişenin kapağını açıyor. Başarılı oyuncu bu görüntüyü; “Ve yoğun istek üzerine! Bizde de böyle!” notuyla paylaştı.

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