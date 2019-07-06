Burcu Çetinkaya'dan başörtüsü açıklaması

Ralli sporcusu Burcu Çetinkaya geçtiğim günlerde radikal bir karar almış başörtüsünü çıkartmış ve ardından da eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşanmıştı. Başörtüsünü çıkarttıktan hemen sonra boşanmasından dolayı ise çok büyük eleştiriler almıştı. Çetinkaya bütün bu eleştirilere Cengiz Semercioğlu'nun programında cevap verdi.

Cengiz Semercioğlu'nun "6 yıl önce birden tesettüre girmen insanlara çok yadırgatıcı geldi dönüp baktığında bu duruma ne diyorsun?" sorusuna Çetinkaya şu yanıtı verdi: "Birden kelimesi bile aslında o kadar yanlış ki! Beni tanıyanlar benim etrafımdaki insanlar mesela hiç şaşırmadılar. Çünkü benim için birden olan süreç kesinlikle değildi. Ama birden de olabilir herkesin kendi yaşadığı hikaye ile ilgili bir şey bu."

Eski eşi Mehmet Fatih Bucak ile Harran Üniversitesi'nde yüksek lisan yaparken tanıştığını söyleyen Çetinkaya Nurgül Yeşilçay'ın evlendiği zaman yaptığı paylaşım ile ilgili "Orada da kötü bir niyet ile yazdığını düşünmüyorum. Orada da ben genel bir şey yazdım ve son derece iyi niyet ile yazdım. İnsanlar Nurgül Yeşilçay'a öyle şeyler yazdılar ki beni savunmak adına hesapta ben utandım. Sonuçta bir yanlışı düzeltmeye çalışırken bir başka yanlış yapmak çok kötü bir şey. Ne kadar saygısız olduk böyle olmamalı savunmak."