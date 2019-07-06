Aydın’da şehiriçi ulaşımında ev tipi klima taktı

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi bünyesinde çalışan 35 yaşındaki şehiriçi şoförü Okan Can, artan yakıt giderlerini düşürmek için 2 yıl önce aklına gelen ev tipi klimayı aracına monte ederek tasarruf yapma hayali gerçekleştirme fırsatına araç kliması arıza yapınca kavuştu. Bozuk klimayı tamir ettirmek yerine, 1200 btu’luk bir ev tipi klima satın alarak ilk adımı attı. Klimanın motorunu aracın yan bagajına monte eden Can, klimanın borularını da tavan döşemesinin altından geçirerek ön camın üstüne monte ettiği üniteye ulaştırdı. Aküden gelen 24 volt enerjiyi çeviriciyle 220 volta yükselten Can, hem müşterilerini memnun etti hem de yüzde 20 yakıt tasarrufu sağladı. Benzersiz uygulamasıyla hava sıcaklığının yaklaşık 45 dereceye ulaştığı ve nemle birlikte sıcaklığın daha fazla hissedildiği Aydın’da, şehiriçi ulaşımına ev konforu getiren Can, rüyasını kurduğu sistem sayesinde ayda yaklaşık 2 bin lirayı cebine koydu.