GÜNCEL

Sağlık Bakanlığı'ndan farklı mesajı ile Bottle Cap Challange videosu

Sağlık Bakanlığı, gün içinde yeterli su içilmesini teşvik etmek için son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Bottle Cap Challenge" akımından etkilenerek bir video hazırladı. Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından, "#bottlecapchallange" ve "#drinkwaterchallange"etiketiyle paylaşılan videoya "#drinkwaterchallange" şeklinde ikinci bir etiket eklenerek yeni bir "challange" başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, gün içinde yeterli su içilmesini teşvik etmek için son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "bottlecapchallange" akımına videoyla dahil oldu.

Sabit duran bir şişenin kapağına dönen tekme atarak şişeyi devirmeden kapağı çevirerek açmanın hedeflendiği "bottlecapchallange", tekvandocu Farabi Daavletchin ile başladı ve ünlü sinema oyuncusu Jason Statham ile sosyal medyada yayıldı.

SU İÇMENİN SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMİ BELİRTİLDİ

Dünya genelinde sosyal medya platformlarında "#bottlecapchallange" etiketiyle paylaşılan video akımı üzerine Sağlık Bakanlığınca, su içmenin önemine dikkat çekebilmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için bir video hazırlandı. Bu etiketle paylaşılan içeriklere kendi yorumunu katarak hazırladığı video ile su içmenin sağlık açısından önemi belirtildi.

Video içeriğinde, Bakanlık tarafından sağlığı korumak için "Videoyu izleyin, kapağı elinizle açın ve su için" şeklindeki mesaj içeriklerine de yer verildi.

Videoda, "#bottlecapchallange" ve "#drinkwaterchallange" mesajıyla Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya "#drinkwaterchallange" şeklinde ikinci bir etiket eklenerek yeni bir "challange" başlatıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan videoda, üzerinde "Her gün 10 bin adım" yazılı tişört giyinmiş bir kişi, önünde su bulunan bir şişenin kapağını "bottlecapchallange" akımına uygun olarak tekmeyle açmak için eylemde bulunmak üzereyken, bir başkası önüne geçerek şişeyi tekme yerine eliyle açıyor ve bir bardak su koyuyor. Videonun ardından ekranlara "Sağlınız için su içmeyi ihmal etmeyin" uyarısı yapılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Suriyelilerle ilgili önemli gelişme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu
Suriyelilerle ilgili önemli gelişme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı
Erdoğan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesini imzaladı
Erdoğan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesini imzaladı
Atatürk tablosundaki kişi Gülen'in dedesi mi? İmamoğlu'ndan çarpıcı yanıt
Atatürk tablosundaki kişi Gülen'in dedesi mi? İmamoğlu'ndan çarpıcı yanıt
Ahmet Davutoğlu, Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını eleştirdi
Ahmet Davutoğlu, Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını eleştirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
10 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı
10 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı
Antalya'da köpeklerin fırçalı ve buzdolaplı serinliği
Antalya'da köpeklerin fırçalı ve buzdolaplı serinliği
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak
Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi
Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi
Eski manken Alev Çökeliler'in evinde cinayet işlendi
Eski manken Alev Çökeliler'in evinde cinayet işlendi