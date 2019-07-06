MEDYA

Antalya'da köpeklerin fırçalı ve buzdolaplı serinliği

Antalya’da aşırı sıcaklardan etkilenen köpeğin, bir akaryakıt istasyonundaki otomatik otomobil yıkama fırçasında yıkanması renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da yaşayanlar ve turistler, denizde ve havuzlarda serinliyor. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor. Aşırı sıcaklardan etkilenen köpeğin, bir akaryakıt istasyonundaki otomatik otomobil yıkama fırçasında yıkanması renkli görüntüler oluşturdu.

Kent merkezindeki marketin önünden geçen Rus turiste ait olduğu öğrenilen Pomeranian boo cinsi köpek ise içecek dolabının kapısını başıyla açıp içine girdi. Dolabın alt kısmındaki boşluğa uzanarak yatan köpek, sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Öte yandan, kentte dün de sıcaktan bunalan bir köpeğin, market önündeki içecek dolabının kapısını kafasıyla açarak içeri girip serinlediği görülmüştü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Suriyelilerle ilgili önemli gelişme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu
Suriyelilerle ilgili önemli gelişme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı
Erdoğan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesini imzaladı
Erdoğan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesini imzaladı
Atatürk tablosundaki kişi Gülen'in dedesi mi? İmamoğlu'ndan çarpıcı yanıt
Atatürk tablosundaki kişi Gülen'in dedesi mi? İmamoğlu'ndan çarpıcı yanıt
Ahmet Davutoğlu, Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını eleştirdi
Ahmet Davutoğlu, Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını eleştirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak
Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi
Temizlik işçisinin kan donduran hareketine 773 lira para cezası kesildi
Ağrı’da yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Ağrı’da yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Kars’ta köyüler yolu trafiğe kapattı
Kars’ta köyüler yolu trafiğe kapattı
Eski manken Alev Çökeliler'in evinde cinayet işlendi
Eski manken Alev Çökeliler'in evinde cinayet işlendi