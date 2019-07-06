POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu açıkladı! Atatürk tablosundaki kişi Fethullah Gülen'in dedesi mi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk tablosundaki vatandaşın Fethullah Gülen'in dedesi olduğuna ilişkin iddiaya " Benim de bir yanıtım var ama o işi yazan daha doğrusu uyduran gazeteci arkadaşımıza Sinan Meydan güzel bir cevap verdi." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'deki bir otelde İBB CHP grubu meclis üyeleri ile buluştu. Meclis üyelerinin 2 günlük çalıştayının açılışına katılan İmamoğlu gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İmamoğlu, makam odasında asılı olan Atatürk tablosundaki vatandaşın Fethullah Gülen'in dedesi olduğuna ilişkin iddiaya, "Ben bir afet anı olduğunu biliyordum benim de bir yanlışım varmış. Benim de bir yanıtım var ama o işi yazan daha doğrusu uyduran gazeteci arkadaşımıza Sinan Meydan güzel bir cevap verdi. O fotoğrafın Tokat'ta bir seyahat esnasından bir köylünün derdini Ata'mıza anlattığı bir fotoğraf olduğunu, devlet arşivinde de kayıt numarasının ve nerede çekildiğinin belli olduğunu aktardı. Sinan Meydan'a da buradan teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

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