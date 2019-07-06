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Sıcak havada denize koştular

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesindeki Belcekız Plajı’nda denize girip kumsalda güneşlendi. Macera tutkunları ise bin 965 rakımlı Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz’in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Belcekız Plajına serinlemeye gelen vatandaşlar içerisinde denizin keyfini çocuklar ve gençler çıkardı. Denizin içerisinde renkli görüntüler oluşturan tatilcilerden bazıları ise çocuklarıyla ilgilenerek bol bol eğlendi. 

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