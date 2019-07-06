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Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi

Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada aşığı olan, 'Eyvah Eyvah' filmini de burada çeken Ata Demirer, tekneyle açıldığı ada açıklarında 47'nci yaş günü için klip çekti.

Çektiği 'Eyvah Eyvah' filmiyle adını Bozcaada ile bütünleştiren oyuncu ve komedyen Ata Demirer, 47 yaşına girdi. Yaklaşık 30 yıldır zamanının büyük bölümünü Bozcaada'daki evinde geçiren Ata Demirer, bu yaz mevsiminde de geleneği bozmadı. Akşam yapacağı doğum günü partisi öncesi arkadaşlarını da yanına alan Ata Demirer, tekneyle denize açılıp yaş günü için güldüren bir klip hazırladı. Demirer, klibi de sosyal medya hesabından, 'Hayat Dostlarla' mesajıyla takipçileriyle paylaştı.

"BENİ MAHVETTİN"

Ata Demirer klipte, "Anacım beni 6 Temmuz 1972'de doğurmuş. Bugün benim doğum günüm, ama her günüm isyan. Sen nereden çıktın sarışın kız, beni mahvettin" diyor. Ardından yanındaki iki kadın arkadaşı, üzerinde 'İyi ki doğdun ATA' yazılı bir pastayı, ünlü oyuncunun yüzüne yapıştırıyor. Neye uğradığını şaşıran Ata Demirer, klibin son bölümünde gülümsediği siyah beyaz fotoğraf ile yıllara meydan okurcasına mutluluğunu takipçileriyle paylaşıyor

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