YEREL

Düğünde büyük şok! Herkes akraba sanmıştı ama...

Denizli’de su içme bahanesi ile davetli gibi düğün evine giren bir kadın cep telefonu ve euroları çaldı.

İhlas Haber Ajansı

Denizli’de davetli gibi sünnet düğününde eve su içme bahanesi ile girdiği iddia edilen genç bir kız evdeki iki cep telefonu ile 150 euro parayı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda polis hırsızlık zanlısını kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz Pazar günü Y.K., isimli şahıs oğluna evinin önünde sokak düğünü yaptı. Bu sırada düğüne davetli gibi gelen ve 19 yaşında ki H.N.B., isimli genç kadın su içme bahanesi ile düğün evine girdi. Sonrasında evin odalarını gezen şahıs evde bulunan iki cep telefonu ile karıştırdığı çekmecelerde bulduğu 150 euro parayı aldı. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlar ile evden çıkan genç kadın ardından kayıplara karıştı.

Evden çaldığı cep telefonları ile yakalandı

Düğün sahibi Y.K., ise kısa bir süre sonra cep telefonları ve paranın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartmandaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın ertesi günü ise Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler H.N.B., isimli 19 yaşındaki şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri ayrıca kadının evinde ele geçirilen çaldığı cep telefonlarını da Y.K.’ye teslim etti. İşlemleri tamamlanan H.N.B., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Ben değilim savunması yaptı
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Ben değilim savunması yaptı
Düğünde herkes akraba sanmıştı! Evi soyup gitti
Düğünde herkes akraba sanmıştı! Evi soyup gitti
Yunanistan ve ABD Türkiye’ye karşı birleşti
Yunanistan ve ABD Türkiye’ye karşı birleşti
Muğla'da nişanlısıyla tartışan polis canına kıydı
Muğla'da nişanlısıyla tartışan polis canına kıydı
15 Temmuz için özel internet sitesi yayında
15 Temmuz için özel internet sitesi yayında
İstanbul Havalimanı'nda 74 saniyede bir sefer yapıldı
İstanbul Havalimanı'nda 74 saniyede bir sefer yapıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da tek teker siparişleri götüren motosikletli kurye yakalandı
İstanbul’da tek teker siparişleri götüren motosikletli kurye yakalandı
Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi
Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi
Bekçilik sınavı hangi illerde TC ile sınav merkezi sorgulama
Bekçilik sınavı hangi illerde TC ile sınav merkezi sorgulama
Bursa plajları yosunlardan arındırılıyor
Bursa plajları yosunlardan arındırılıyor
Ömer Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!
Ömer Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
06 Haziran Türkiye Gündemi
06 Haziran Türkiye Gündemi
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama