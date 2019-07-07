MAGAZİN

Cüneyt Özdemir alay edince Şeyma Subaşı cevap verdi

Çektiği bir videoda Şeyma Subaşı'nın "Sadece Şeyma" kitabını ti'ye alan Cüneyt Özdemir, kitapla ilgili bir video daha çekince bu sefer kitap sahibinden imalı bir yanıt aldı.

YouTube’da fenomen haline gelen Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz günlerde Sadece Şeyma kitabı hakkında alaycı yorumlarda bulunmuş ve Şeyma Subaşı'na kitabı beraber okuma çağrısında bulunmuştu. Bu videonun çok ses getirmesinin ardından Cüneyt Özdemir bir video daha çekti.

Çektiği yeni videoda Şeyma Subaşı'nın kitabını sadece 45 dakikada bitirdiğini söyleyen Cüneyt Özdemir, "Kitap demeye insanın dili varmıyor. Sanki uzun bir röportaj, kitaba dönüştürülmüş bir deneyimden bahsediyoruz." şeklinde bir yorumda bulundu.

 Bunun üzerinde Şeyma Subaşı ise, sosyal medya hesabından isim vermeden Cüneyt Özdemir'e göndermede bulundu. Subaşı, kızı ile yaptığı paylaşımda "Melisa, annenin kitabı en çok satanlar listesine girmiş; bütün köşe yazarları ve spikerler sadece beni konuşuyormuş"diyerek kahkaha attı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK'nın sözde başkanlık üyesi Diyar Garip Muhammed öldürüldü
PKK'nın sözde başkanlık üyesi Diyar Garip Muhammed öldürüldü
Fenerbahçe Altay Bayındır transferini bitirdi Volkan Demire'e yol gözüktü
Fenerbahçe Altay Bayındır transferini bitirdi Volkan Demire'e yol gözüktü
İngiliz büyükelçinin yazışmaları sızdı! Trump'ın görevi utanç içinde sona erebilir
İngiliz büyükelçinin yazışmaları sızdı! Trump'ın görevi utanç içinde sona erebilir
Avcılar'da yaşandı! Sadaka kutusunu böyle çaldılar
Avcılar'da yaşandı! Sadaka kutusunu böyle çaldılar
21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi! Bodrum'da tatilcilerin kavgası kanlı bitti!
21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi! Bodrum'da tatilcilerin kavgası kanlı bitti!
Everton'dan Cenk Tosun'un yerine Diego Costa
Everton'dan Cenk Tosun'un yerine Diego Costa
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gary Medel'den Messi'ye kafa!
Gary Medel'den Messi'ye kafa!
Düğünde büyük şok! Herkes akraba sanmıştı ama...
Düğünde büyük şok! Herkes akraba sanmıştı ama...
2019-2020 okullar ne zaman açılacak kaç gün kaldı?
2019-2020 okullar ne zaman açılacak kaç gün kaldı?
İstanbul’da tek teker siparişleri götüren motosikletli kurye yakalandı
İstanbul’da tek teker siparişleri götüren motosikletli kurye yakalandı
Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi
Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi
Emekliye kurban bayramı ikramiye ödemesi ne zaman?
Emekliye kurban bayramı ikramiye ödemesi ne zaman?
Bursa plajları yosunlardan arındırılıyor
Bursa plajları yosunlardan arındırılıyor
15 Temmuz tatil mi 15 Temmuz resmi tatil mi oldu?
15 Temmuz tatil mi 15 Temmuz resmi tatil mi oldu?