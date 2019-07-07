Cüneyt Özdemir alay edince Şeyma Subaşı cevap verdi

YouTube’da fenomen haline gelen Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz günlerde Sadece Şeyma kitabı hakkında alaycı yorumlarda bulunmuş ve Şeyma Subaşı'na kitabı beraber okuma çağrısında bulunmuştu. Bu videonun çok ses getirmesinin ardından Cüneyt Özdemir bir video daha çekti.

Çektiği yeni videoda Şeyma Subaşı'nın kitabını sadece 45 dakikada bitirdiğini söyleyen Cüneyt Özdemir, "Kitap demeye insanın dili varmıyor. Sanki uzun bir röportaj, kitaba dönüştürülmüş bir deneyimden bahsediyoruz." şeklinde bir yorumda bulundu.

Bunun üzerinde Şeyma Subaşı ise, sosyal medya hesabından isim vermeden Cüneyt Özdemir'e göndermede bulundu. Subaşı, kızı ile yaptığı paylaşımda "Melisa, annenin kitabı en çok satanlar listesine girmiş; bütün köşe yazarları ve spikerler sadece beni konuşuyormuş"diyerek kahkaha attı.