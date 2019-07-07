Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak

Koca, CNN TÜRK’te canlı yayınlanan Hafta Sonu programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi.

Koca, ''Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek. 12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.'' dedi.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı; ''Gebelerde HIV taraması artırıldı. HIV öldüren bir virüs olmaktan çıktı. Tedavide ücret alınmıyor. Mahremiyet esas. Amaç hastaneyı başka şehre sevk etmeden tedavi etmek. Bin 355 yataklı şehir hastanemiz önümüzdeki haftaBursa'da açıyoruz. Hedef her ilde tedavinin yapılabilir olması. Memnuniyet seviyeleri giderek yükseliyor. Mesafe ve ulaşım çözümleri devrede. Büyük yapıların olma zorunluluğu var. Dünya çapında hastane ölçekleri büyük. Uluslararası sağlık turizm için çok önemli. Bebeğin kimliği eve, adrese gönderilecek.