MEDYA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı televizyon programında müjde verdi. Koca, bu yıl 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını açıkladı.

Koca, CNN TÜRK’te canlı yayınlanan Hafta Sonu programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi.

Koca, ''Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek. 12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.'' dedi.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı; ''Gebelerde HIV taraması artırıldı. HIV öldüren bir virüs olmaktan çıktı. Tedavide ücret alınmıyor. Mahremiyet esas. Amaç hastaneyı başka şehre sevk etmeden tedavi etmek. Bin 355 yataklı şehir hastanemiz önümüzdeki haftaBursa'da açıyoruz. Hedef her ilde tedavinin yapılabilir olması. Memnuniyet seviyeleri giderek yükseliyor. Mesafe ve ulaşım çözümleri devrede. Büyük yapıların olma zorunluluğu var. Dünya çapında hastane ölçekleri büyük. Uluslararası sağlık turizm için çok önemli. Bebeğin kimliği eve, adrese gönderilecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mardin'de biyokütle enerji santralinde harman makinesine kapıldı!
Mardin'de biyokütle enerji santralinde harman makinesine kapıldı!
Temel Karamollaoğlu 23 Haziran açıklaması! Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki...
Temel Karamollaoğlu 23 Haziran açıklaması! Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki...
Mersin polisi çarşı-pazarları gezerek dolandırıcılık uyarısı yaptı!
Mersin polisi çarşı-pazarları gezerek dolandırıcılık uyarısı yaptı!
Everton'dan Cenk Tosun'un yerine Diego Costa
Everton'dan Cenk Tosun'un yerine Diego Costa
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dini nikah kararı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dini nikah kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'yı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'yı ziyaret edecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bodrum'da silahlı kavga: 1 ölü
Bodrum'da silahlı kavga: 1 ölü
Evin tavanında görülen 'ürkütücü' yaratık görenleri hayrete düşürüyor
Evin tavanında görülen 'ürkütücü' yaratık görenleri hayrete düşürüyor
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman kurban bayramı ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman kurban bayramı ödeme tarihleri
Sadaka kutusunu böyle çaldılar
Sadaka kutusunu böyle çaldılar
Cüneyt Özdemir alay edince Şeyma Subaşı cevap verdi
Cüneyt Özdemir alay edince Şeyma Subaşı cevap verdi
Kurban bayramı tarihi 2019 takvim ayın kaçında?
Kurban bayramı tarihi 2019 takvim ayın kaçında?
Gary Medel'den Messi'ye kafa!
Gary Medel'den Messi'ye kafa!
15 Temmuz kimlere tatil 3 gün tatil mi oldu?
15 Temmuz kimlere tatil 3 gün tatil mi oldu?