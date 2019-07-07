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Diyarbakır ve Batman’daki trafik kazaları polis kamerasına yansıdı

Diyarbakır ve Batman'da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, şehir polis kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde şehir polis kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Diyarbakır ve Batman'da da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları kameralara yansıdı. Diyarbakır’da bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir aracın servis minibüsünü sıkıştırdığı görüldü. Minibüs şoförünün frene basması ile arkadan gelen hafif araç minibüse çarptı. 

Batman’da ise Diyabakır Caddesi üzerinde meydana gelen kaza şehir polis kamerasına yansıdı. Kavşakta seyir halinde olan tırın sağ tarafından sola dönmek isteyen otomobil, kör noktaya denk geldi. Bu sırada tır otomobile çarparak durdu. Kazada otomobilin tırın altında kalmadan çıkması büyük bir faciayı önledi. 

Batman’da meydana gelen bir diğer kazada ise kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, sağ yolda yeşilde geçen bir diğer hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle araçlar refüje çarparak durabildi. 
Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasarların meydana geldiği görüldü. 

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