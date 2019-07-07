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Antalya Alanya’daki şenliği hortum vurdu 6 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şenlik alanında çıkan hortum, çadırları devirdi, altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.

ANTALYA’nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesinde bu yıl 5.'si düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında çıkan hortumda 6 kişi yaralandı.

Alanya’nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesinin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı’nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında hortum oluştu.

Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, 5'i kadın 6 kişi çadırların altında kalarak yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü.

Şenliğe katkılan vatandaşlar olayın şokunu üzerlerinden atamazken, yıkılan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı.

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