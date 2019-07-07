Ankara Polatlı'daki hayvan ölümlerinin nedeni belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara'nın Polatlı İlçesi Yassıhöyük Mahallesindeki hayvan ölümleriyle ilgili Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

İlk incelemeler neticesinde cuma günü koyunların sahibi tarafından Sakarya Nehri'nden pancar tarlasına çekilen sulama sisteminin içine üre gübresi katılarak gübreleme yapıldığının anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarla içindeki yalağa da aynı sulama sisteminden su çekilerek, hayvanlar sulanmıştır ve 9 hayvanın ölümü gerçekleşmiştir. Polatlı İlçe Müdürlüğümüz ekipleri tarafından, hayvanlardan numune alınmıştır. Bu numuneler Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünde incelenmektedir. Ayrıca resmi ve özel veteriner hekimler tarafından ölen hayvanlar üzerinde yapılan otopsi incelemesinde üre gübresine bağlı zehirlenme bulguları gözlemlenmiştir."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin de Sakarya Nehri'nden incelemek üzere su numuneleri aldığının ifade edildiği açıklamada, bölgeye yönelik denetim ve kontrol işlemleri sürerken, numuneler ve analizlerden gelecek sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.