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Ankara Elmadağ'da zincirleme kaza 3 ölü

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, dehşet saçtı. Zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

ANKARA’nın Elmadağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Kırıkkale Karayolu Elmadağ ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinde seyir halinde olan 06 COM 10 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybı sonrasında karşı şeride geçerek önce 06 BK 0112 plakalı otomobile, daha sonra da 06 GD 6677 plakalı otomobile çarptı.

Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 NH 376 plakalı otomobil ise kazaya karışan araçlara çarpmamak için tarlaya uçtu.

Kaza anında 06 COM 10 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ve 06 GD 6677 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi olay yerine gelen ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

3 yaralı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapanırken, çalışmaların ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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