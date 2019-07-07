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Kocaeli'de arkadaşlarıyla oturan bir kişi vuruldu

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde kaldırımda oturan bir kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

KOCAELİ’nin İzmit ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Zincirli Kuyu Caddesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Semih B. (29) cadde üzerinde bulunan bir mobilya mağazasının önünde arkadaşları ile otururken, Öz Sipahi Sokak’tan pompalı tüfekle gele kimliği belirsiz bir şahıs ateş etti.

Kurşunların eline ve ayağına isabet ettiği Semih B. kanlar içinde kalırken, kimliği belirsiz şahıs, kendisini bekleyen bir ticari taksiye binerek kayıplara karıştı.

Olayı gören arkadaşları bir yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, diğer yandan da Semih B.’ye ilk yardımda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Semih B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Semih B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak inceleme başlattı.

Ekipler görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda ticari taksi ile olay yerinden kaçan kimliği belirsiz şahısın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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