POLİTİKA

15 Temmuz gecesine ait dikkat çeken görüntüler

15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Recep Tayyip Erdoğan’ın girişiyle yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Erdoğan, baygınlık geçiren bir vatandaşı başından öpmeye giderken Berat Albayrak'ın da sehpanın üzerine çıktığı görülüyor.

15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişiyle yaşananlar sosyal medyanın gündeminde...

Paylaşılan görüntülerde yerde baygınlık geçiren bir vatandaşı başından öpmeye giden Erdoğan görülüyor.

Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ise o anlarda sehpanın üzerine çıkarak kalabalığa seslenmeye çalışması dikkat çekiyor.

Birçok kez paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte sosyal medyanın konuştuğu 15 Temmuz videosu
İşte sosyal medyanın konuştuğu 15 Temmuz videosu
Trafik magandaları Şişli'de korku yaşattı
Trafik magandaları Şişli'de korku yaşattı
Beşiktaş imza için gün sayıyor
Beşiktaş imza için gün sayıyor
Adana’da 9 kişi mağarada mahsur kaldı
Adana’da 9 kişi mağarada mahsur kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama mesajı
Kütahya'daki azot fabrikasında patlama
Kütahya'daki azot fabrikasında patlama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Şişli'de trafikte akılalmaz görüntüler
İstanbul Şişli'de trafikte akılalmaz görüntüler
Kocaeli'de arkadaşlarıyla oturan bir kişi vuruldu
Kocaeli'de arkadaşlarıyla oturan bir kişi vuruldu
20 yaşındaki genç oyuncu hayatını kaybetti!
20 yaşındaki genç oyuncu hayatını kaybetti!
Kütahya'daki azot fabrikasında patlama
Kütahya'daki azot fabrikasında patlama
Ankara Polatlı'daki hayvan ölümlerinin nedeni belli oldu
Ankara Polatlı'daki hayvan ölümlerinin nedeni belli oldu
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu
Ankara Elmadağ'da zincirleme kaza 3 ölü
Ankara Elmadağ'da zincirleme kaza 3 ölü
Yeni emekliler bayram ikramiyesi 1000 lira alacak mı 2019
Yeni emekliler bayram ikramiyesi 1000 lira alacak mı 2019