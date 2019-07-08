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Trafikte hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan maganda karakola geldi

Pendik’te trafikte yol verme kavgası sebebiyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel isimli iki şahıs, hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatmıştı. Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi.

Olay, Pendik’te 7 Haziran Pazar günü yaşandı. Adları Hasan Sel ve Hüseyin Sel olan iki şahıs, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kestiler. Ardından iki şahıs, içerisinde hamile bir kadının ve eşinin bulunduğu araca tekmelerle saldırdılar. Şahıslardan biri aracın aynalarını tekmeleyerek kırdı, daha sonra aracın kaputuna çıkarak tekmeledi. Hamile kadının ‘polisi arıyorum’ demesine aldırış etmeyen şahıslar, çifte dehşeti yaşattı. O anlar aracın içerisindeki çift tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. 
Genç çifte dehşeti yaşatan Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi. 

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