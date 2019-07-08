GÜNCEL

İsrail işgaline karşı çıkan genç darp edilip tutuklandı

Kudüs’ün İseviye Mahallesi’ni işgal eden İsrailli güvenlik güçleri, bir genci darp ederek gözaltına aldı. İsrail, Kudüs’ün doğusunda bulunan İseviye Mahallesi’ni işgal etme çalışmalarına devam ediyor. İsrail kuvvetlerinin işgaline ise bölge sakini bir genç tepki gösterdi. Münakaşanın ardından tansiyon yükselince İsrail güçleri genci gözaltına almak istedi. Dirençle karşılaşan İsrail askerleri, genci darp ederek gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin geçen hafta İseviye Mahallesi’nde bir genci öldürmesiyle bölgede tansiyon yükseldi. Bölge sakinlerinin İsrail askerlerinin her geçen gün artan yayılmacı hareketleri nedeniyle olumsuz etkileniyor. Filistinli kaynaklarına göre, 6 milletvekili, 52 kadın ve 270 çocuk da dahil olmak İsrail hapishanelerinde 6 bin 500’den fazla Filistinli tutuluyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
ABD medyasından Suudi Prens uyarısı
ABD medyasından Suudi Prens uyarısı
Araç sahipleri dikkat! Motorinde indirim
Araç sahipleri dikkat! Motorinde indirim
Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı
Antalya'da Kırgız genç cinayetinde 2 tutuklama
Antalya'da Kırgız genç cinayetinde 2 tutuklama
Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim
Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Menteşe'de park halindeki araç yandı
Menteşe'de park halindeki araç yandı
ABD dünya şampiyonu oldu Alex Morgan twerk yaptı
ABD dünya şampiyonu oldu Alex Morgan twerk yaptı
Ünlü isimlerin akıllara durgunluk veren gafları
Ünlü isimlerin akıllara durgunluk veren gafları
Trafikte maganda dehşeti kamerada
Trafikte maganda dehşeti kamerada
‘Dalavereciler’ çetesi çökertildi
‘Dalavereciler’ çetesi çökertildi
15 Temmuz etkinleri neler neler yapılacak 15 Temmuz anma takvimi
15 Temmuz etkinleri neler neler yapılacak 15 Temmuz anma takvimi
Cezaevinden izinli çıkıp 2 kişiyi öldürdü
Cezaevinden izinli çıkıp 2 kişiyi öldürdü
Diyarbakır!da yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı
Diyarbakır!da yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı