İsrail işgaline karşı çıkan genç darp edilip tutuklandı

İsrail askerlerinin geçen hafta İseviye Mahallesi’nde bir genci öldürmesiyle bölgede tansiyon yükseldi. Bölge sakinlerinin İsrail askerlerinin her geçen gün artan yayılmacı hareketleri nedeniyle olumsuz etkileniyor. Filistinli kaynaklarına göre, 6 milletvekili, 52 kadın ve 270 çocuk da dahil olmak İsrail hapishanelerinde 6 bin 500’den fazla Filistinli tutuluyor.