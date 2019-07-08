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Copa America Brezilya'nın

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Copa America'da, Peru'yu 3-1 yenen Brezilya 9. şampiyonluğunu elde etti. 2'si penaltıdan 4 gole sahne olan finalde Brezilya'dan Jesus kırmızı kart gördü.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika (Copa America) sahibini TRT SPOR'da buldu. Dev finalde Peru'yu 3-1 yenen ev sahibi Brezilya, 12 yıl sonra Copa America'yı müzesine götürdü. 

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın final maçında, Brezilya ve Peru, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Brezilya'nın gollerini 15. dakikada Everton Soares, 45. dakikada Gabriel Jesus ve 90. dakikada penaltıdan Richarlison atarken, Peru'nun tek golünü penaltıdan Paolo Guerrero kaydetti.

Gabriel Jesus'un 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü.

Sambacılar, 12 yıl sonra Copa America'da sevinirken sürpriz yaparak finale yükselen Peru'nun ise bu kupadaki 44 yıllık Copa hasreti sürdü. 

Brezilya, Kupa Amerika'da 9. şampiyonluğuna ulaşırken, Uruguay 15, Arjantin ise 14 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takımlar.

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