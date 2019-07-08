ODTÜ'ye polis girdi! Protestocu öğrencilere müdahale

ODTÜ'de Kredi Yurtlar Kurumu yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde öğrencilerin protesto eylemleri sürerken, bu sabah saatlerinde polis üniversiteye girdi. Bölge çok sayıda polis tarafından ablukaya alınırken, öğrencilerin çadırların olduğu alandan çıkması istendi. Karşı koyan öğrenciler eylemlerini sürdüreceklerini açıklayınca polis müdahale etmeye başladı. Polis müdahale sırasında biber gazı kullandı. Destek için ODTÜ'ye giden vekil ve akademisyenler içeri alınmazken, polisin öğrencilere müdahalesi sonrasında ağaçların kesimine başlandı. Mimarlar Odası geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurdu inşaatının ruhsatsız olduğu iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

"Polis tarafından ablukaya alındı"

HDP Milletvekili Murat Çepni de ODTÜ Kavaklık'a giderken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ODTÜ Kavaklık alanı polis tarafından ablukaya alındı" dedi.

CHP'Lİ isimden canlı yayın

CHP 26. dönem Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka da Twitter hesabından ODTÜ Kavaklık'ta olduğunu ve durumun acil olduğunu kaydetti. Nazlıaka İnstagram hesabından canlı yayın yaptığını da belirtti.

ODTÜ Mezunları Konseyi, "ODTÜ'ye yurt yapıyoruz" kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu.

Konsey'in yapmış olduğu açıklamanın tam metni şöyle:

"Daha iki gün önce;

Sorumluları bir kez daha uyarıyoruz. ODTÜ'nün yurt sorununu da öğrenci, öğretim üyesi, çalışan ve mezunları ile biz ODTÜ'lüler çözeceğiz. ODTÜ'nün üniversite bütünlüğünü bozacak her türlü girişimin karşısında olacağız, demiştik.

Bugün buradan duyuruyoruz ki;

ODTÜ'nün, ODTÜ öğrencilerinin ihtiyacı olan yurdu biz ODTÜ'lüler yapacağız.

Ülkenin ekonomik olarak dar boğazda olduğu bugünlerde KYK mali olanaklarını başka yerlerde kullansın.

Yasal gereklilikler yerine getirilmeden başlatıldığı söylenen çalışmalar için de hukuki girişimlerde bulunacağız. Ve yapılan protokolün iptalini talep edeceğiz.

Biz ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi olarak;

ODTÜ'ye yurt yapma kampanyası başlatıyoruz. Başta Rektörlük olmak üzere tüm ODTÜ bileşenlerini ve ODTÜ dostlarını kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz.

Yarın bankalarda açtıracağımız;

'ODTÜ'ye yurt yapıyoruz' kampanyası hesabını duyuracağız."