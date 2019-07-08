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Erdoğan'dan Saraybosna gezisi öncesi kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Saraybosna gezisi öncesi son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Ülkemizin bu coğrafyalarda yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Uzaktan seyretme lüksümüz yok"

-Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım. Ülkemizin bu coğrafyalarda yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. İç barış için gayret ediyoruz. Çeşitli işbirliği planlarıyla da istikrarın katkısına önem veriyoruz. 

Srebrenitsa katliamı

-Srebrenitsa soykırımının 24'üncü yıl dönümünde şehit olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını yad edeceğiz. 

Sondaj gemileri

-Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimiz araştırmalarına devam ediyor. Gerek Türkiye gerek Güney Kıbrıs'taki soydaşlarımız olarak süreci aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. En son G20 Zirvesi'nde görüştüğümüz bazı liderlere de aynı hassasiyetimizi aktardık. 

Yunanistan seçimi

-Dün Yunanistan'da da seçim oldu, Miçotakis yüzde 40 gibi bir oy oranıyla seçimi kazanmış gibi görünüyor. Kendisini arayıp tebrik ettim. Arzumuz Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım. 

"Mutabık kaldığımız tarihler var"

S-400'ün yolculuk hazırlığı devam ediyor, tarih için ısrar etmeyin. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarihler var. Burada da yerleşim planlarının nereye konuşlanacağının planlamasını Genelkurmay Başkanlarımız yapacak. Gelen tüm S-400'ler burada konuşlanacak, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlı olsun. 

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