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Yeni ekonomi paketinde neler var AK Partili Mehmet Muş açıkladı

Yeni ekonomi paketi TBMM'de...AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni ekonomi paketinde yer alan reformları açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba yasanın ayrıntılarını açıkladı.

Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz. Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz.

Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için düzenleme getiriyoruz. İstanbul Yaklaşımı benzeri bir sistem. 2 yıllık sürede şirketler müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar yapılandırılacaktır.

Merkez Bankası'ndaki görev değişimi

Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe yöneticileri, kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle görevden alınabilirler. Kamuoyunda cumadan itibaren Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin kanunsuz olduğu söylendi. Bunlar doğru değildir. Yapılan uygulama hukukidir."

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