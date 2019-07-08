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Kütahya'da saniye saniye kaza anları

Kütahya'da bir kişinin yaralandığı 3 ayrı trafik kazaları, MOBESE kameralarını tarafından saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'nde bir otomobil, yolun karşına geçmek yayaya çarptı. Kazada, bayan yaya hafif şekilde yaralandı. 
İkince trafik kazası ise Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada, bir yaya yaralanmaktan çevikliği sayesinde son anda kurtuldu. 
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ise hızını alamayan otomobil, orta refüje çarparak takla attı. Kaza anlarının saniye saniye kaydedildiği kazalar, 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı. 

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