08 Haziran Türkiye Gündemi

Erdoğan'dan Saraybosna gezisi öncesi S-400 açıklaması

Erdoğan: "Ülkemizin bu coğrafyalarda yaşanan gelişmeleri

uzaktan seyretme lüksü yoktur." ifadelerini kullandı.

Çankaya Köşkü'nden Binali Yıldırım Ne Zaman Taşınacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara’ya dönen Binali Yıldırım’ın ilk işi Çankaya Köşkü’nden taşınmak olacak.

İngiltere'de Donald Trump gerilimi

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un ABD Başkanı Donald Trump'ı 'beceriksiz' diye nitelendirdiği raporlarının basına sızmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ali Babacan resmen duyurdu!

Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan yaptığı son dakika açıklamasıyla AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Selahattin Demirtaş iddiaları tek tek yanıtladı

Demirtaş, "Meydan meydan, kanal kanal dolaşıp beni 'terörist, katil' ilan edenlere zaten inanmadığınızı biliyorum. Yine de bütün 'iddiaları' bir de benden dinleyin lütfen" diyerek Twitter'dan yargılandığı davadaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB açıklaması

İBB Meclisi Mayıs ve Haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır" dedi.