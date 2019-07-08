Kardeş Çocukları'nın yıldızı Ayça Bingöl'den bomba itiraf!

Yaşamına dair bilinmeyenleri ilk kez Şafak Yavuz’un Vizörden programında anlatan Ayça Bingöl, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakterinin adeta üzerine yapıştığını söyledi. Dizilerde ağlamaktan gözünde yaş kalmadığını da belirten ünlü oyuncu, Gülse Birsel'den bu konu hakkında yardım da istemiş. Farklı bir rolde izleyici karşısına çıkmak isteyen Ayça Bingöl, Gülse Birsel’den rol istediğini açıkladı. Öte yandan Bingöl, program esnasında ikiz kızları ile ilgili kendisine sorulan sorularda çok duygulandı ve anneliğini nasıl doya doya yaşadığını, kızlarına ilk öğrettiği şeyin ne olduğunu söyledi.

Eşinden mesaj: Ayça Bingöl, Şafak Yavuz'un sürpriz konuk videolarını izlerken ise çok şaşırdı ve çok duygulandı. Özellikle eşi Ali Altuğ’un video mesajını izlerken hayretler içinde kaldı. Bingöl, “Ali şimdiye kadar kamera karşısına geçip benimle,bizimle ilgili konuşmadı,bu bir ilk nasıl başardınız Şafak Hanım?” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Ayça Bingöl ayrıca, dizi sürelerinin uzun olmasından ve ailesine yeterince zaman ayıramamasından dolayı pek çok oyuncu gibi şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Her şeyi bırakıp gidebilirim: Programda mütevazı bir yaşamı olduğunu söyleyen Ayça Bingöl “Hiçbir zaman ulaşılmaz isteklerim olmadı,mütevazı bir hayatı benimsedim ve ailem benim için çok değerli,bu şekilde çalışma temposuna ne kadar katlanırım bilemiyorum belki bir gün her şeyi bırakıp gidebilirim” dedi.

Sade ve rahat bir tarzım var: Ayrıca Bingöl, "Sanat dünyasında kadınların çok süslü çok gösterişli olduğu sanılır, tabii ki yerine ve ortamına göre süslenirim ama genelde sade ve rahat bir tarzım vardır"diyerek nasıl bir kadın tipi olduğunu tanımladı.