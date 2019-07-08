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Mini eteğiyle sahne alan şarkıcı Ebru Polat, taytla önlem aldı

Mersin'de sahne alan pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, sahne performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Mini elbisesiyle dikkat çeken Polat, firikik vermemek içinde önlem aldı.

Mersin'de sahne alan pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, sahne performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Geçtiğimiz gün transparan elbisesiyle gündeme gelen Polat, konserinde giydiği cesur minisi için altına şort giyerek önlem aldığını söyledi.

SAHNE PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Beach Club'te sahne alan Ebru Polat, konserine 'Hazmedemeyenlere soda' şarkısıyla başladı. 'Hava çok sıcak', 'Madam' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Polat, sahnede sergilediği dansları ve şovlarıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Ebru Polat'a hayranları sevgi gösterisinde bulundu. Polat, sahne performansı ile dinleyicilerinden tam not alırken, alanı dolduranlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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