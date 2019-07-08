YEREL

Kocaeli'de yol vermeyen gence ateş açıldı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde kimliği belirsiz bir sürücü, yol verme meselesi yüzünden trafikte tartıştığı 21 yaşındaki gence defalarca ateş etti. Yol kenarındaki bir otomobilin arkasına saklanan genç, canını zor kurtardı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 'yol verme' yüzünden çıkan kavgada kimliği belirsiz sürücü, tabancasıyla ateş açtı.

Umut Sadun'un (21) kaçarak kurtulduğu kurşunlar, park halindeki otomobilin lastiğine isabet etti.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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