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Manisa'da uyuşturucu üreten baba ve oğlu yakalandı

İhlas Haber Ajansı
Manisa'da uyuşturucu üreten baba ve oğlu yakalandı

MANİSA'da uyuşturucu üreten baba ve oğluna jandarma ekipleri baskın yaptı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu üreten baba ve oğluna operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 65 kök kenevir ve 830 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda baba ve oğlu gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde A.Ç. ve oğlu Y.Ç.'nin uyuşturucu ürettiklerini tespit eden Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eve baskın düzenledi.

Gözaltına alındılar
Uyuşturucu madde arama köpeği Vicdan ile yapılan aramalarda baba A.Ç. ve oğlu Y.Ç’nin yaşadığı evin bahçesinde 65 kök dişi Hint keneviri, ev içerisinde ise 830 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri jandarma tarafından yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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