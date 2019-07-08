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Yeni emekliler kurban bayramı ikramiyesi alacak mı?

Yeni emekliler kurban bayramı ikramiyesi alacak mı?

Yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. 1000 liralık kurban bayram ikramiyesi ödemeleri 5-9 Ağustos arasında ödenecek. Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise eksik ikramiye yatacak.

Emeklilere kurban bayramı ikramiyesi ödemesi ne zaman araştırmaları başladı. Emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini 5-9 Ağustos tarihleri arasında alacak. Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak.

Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek.

Bayram İkramiyesini kimler alabiliyor?

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

-Şehit yakınları ve gaziler

-Ölüm aylığı alanlar

-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

-Geçici köy korucuları

-Şeref aylığı alanlar

-Şampiyon sporcular,

-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Yeni emekli olanlar faydalanabilecekler mi?
2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

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