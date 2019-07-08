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Tiner dökülerek yakılmak istendi! Hayvanseverler kurtardı

Demirören Haber Ajansı
Tiner dökülerek yakılmak istendi! Hayvanseverler kurtardı

GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz kişiler tarafından tiner dökülerek ayakları yanan yavru köpek, hayvanseverlerin yardımıyla kurtarıldı. Candy ismi verilen köpeğin tedavisinin ardından sahipledirilmesi düşünülüyor.

Dün akşam saatlerinde Düztepe Mahallesi'ndeki Çamlık Parkı'nda, yavru köpek, üzerine tiner dökülerek yakılmak istendi. Patileri alevlerin arasında kalan köpeği görenler hemen koşup, alevleri söndürdü, ardından da Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne haber verdi.

İhbar üzerine dernek görevlileri olay yerine gelip, ayakları yanan köpeği aldı. Havyan ambulansıyla derneğe ait kliniğe götürülen ve veteriner Esra Taşkın'ın kontrol ettiği köpeğin ayaklarında yanıklar olduğu belirlendi.

"Durumu çok kötüydü"

Esra Taşkın, gerekli tedaviyi yaptıklarını belirterek, "Köpeği ihbar üzerine parktan aldık, geldiğinde tinere bulaşmış ve patileri yanmış haldeydi. Özellikle sağ patisinin alt kısmı tamamen yanmıştı. Patilerini yaladığı için zehirlenme durumu da vardı ve durumu çok kötüydü. Gerekli tedavileri yaptık. Şu anda durumu iyiye gidiyor. Köpeğimize 'Şeker Kız Candy'den esinlenerek 'Candy' ismini koyduk ve tamamen iyileştiğinde kendisini sahiplendirmek istiyoruz." dedi.

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