Melih Gökçek'in evinde kurulu kameraları sökmeye gelenlerle ilgili iddia
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, evine izinsiz ve hukuksuz kurulduğu iddia edilen güvenlik kamerası sistemini sökmeye gelen kişiler arasında boksörler ve güreşçiler olduğunu iddia etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri tarafından eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’e bir ihtarname gönderilmişti. İhtarnamede Gökçek’in Ankara’da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan ancak “Gökçek’in evine hukuksuz ve izinsiz kurulan” güvenlik kamerası sistemi olduğu ileri sürülmüştü.
Bugün kamera sisteminin sökülmesi için evine bir grubun geldiğini Twitter'dan duyuran Gökçek, gelenler arasında boksör ve güreşçilerin olduğunu öne sürdü
Gökçek'in tweetleri şöyle:
Bana geçtiğimiz günlerde, ANFA'dan bir tebligatla güvenlik kameralarını sökmek istedikleri bildirildi. Ben de gelin sökün diye çağrıda bulundum. Bugün saat 11.30 sıralarında evimde eşimle birlikte otururken 15/20 kişilik bir grup kamera sökmeye geldiler. Gelenler içinde boksörler, güreşçiler ne ararsanız var. Anraka Dağ başı, Mansur Yavaş'ın A Takımı iş başında. Hatırlıyor musunuz? Beypazarı'nda Mansur'un arkadaşları adam dövmüşlerdi. Bir anda gözümün önüne o görüntüler geldi.
1️⃣BANA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE, ANFA’DAN BİR TEBLİGATLA GÜVENLİK KAMERALARINI SÖKMEK İSTEDİKLERİ BİLDİRİLDİ.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Temmuz 2019
BENDE GELİN SÖKÜN DİYE ÇAĞRIDA BULUNDUM.
BUGÜN SAAT 11.30. SIRALARINDA EVİMDE EŞİMLE BİRLİKTE OTURURKEN 15/20 KİŞİLİK BİR GRUP KAMERA SÖKMEĞE GELDİLER.➡️