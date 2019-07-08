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Melih Gökçek'in evinde kurulu kameraları sökmeye gelenlerle ilgili iddia

Melih Gökçek'in evinde kurulu kameraları sökmeye gelenlerle ilgili iddia

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, evine izinsiz ve hukuksuz kurulduğu iddia edilen güvenlik kamerası sistemini sökmeye gelen kişiler arasında boksörler ve güreşçiler olduğunu iddia etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri tarafından eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’e bir ihtarname gönderilmişti. İhtarnamede Gökçek’in Ankara’da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan ancak “Gökçek’in evine hukuksuz ve izinsiz kurulan” güvenlik kamerası sistemi olduğu ileri sürülmüştü.

Bugün kamera sisteminin sökülmesi için evine bir grubun geldiğini Twitter'dan duyuran Gökçek, gelenler arasında boksör ve güreşçilerin olduğunu öne sürdü

Gökçek'in tweetleri şöyle:

Bana geçtiğimiz günlerde, ANFA'dan bir tebligatla güvenlik kameralarını sökmek istedikleri bildirildi. Ben de gelin sökün diye çağrıda bulundum. Bugün saat 11.30 sıralarında evimde eşimle birlikte otururken 15/20 kişilik bir grup kamera sökmeye geldiler. Gelenler içinde boksörler, güreşçiler ne ararsanız var. Anraka Dağ başı, Mansur Yavaş'ın A Takımı iş başında. Hatırlıyor musunuz? Beypazarı'nda Mansur'un arkadaşları adam dövmüşlerdi. Bir anda gözümün önüne o görüntüler geldi.

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