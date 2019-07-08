ABD'li forvet Alec Peters Anadolu Efes'te
Anadolu Efes, son olarak CSKA Moskova forması giyen ABD'li forvet Alec Peters ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Beko'yu devirerek sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'te transfer çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Efes, CSKA Moskova’dan ayrılan Amerikalı forvet Alec Peters ile 1 senelik sözleşme imzalandığını duyurdu.
Amerikalı Forvet Alec Peters ile 1 yıllık sözleşme imzaladık! #Welcome Alec! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/fCWK7YvZyw— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 8 Temmuz 2019