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ABD'li forvet Alec Peters Anadolu Efes'te

ABD'li forvet Alec Peters Anadolu Efes'te

Anadolu Efes, son olarak CSKA Moskova forması giyen ABD'li forvet Alec Peters ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko'yu devirerek sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'te transfer çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Efes, CSKA Moskova’dan ayrılan Amerikalı forvet Alec Peters ile 1 senelik sözleşme imzalandığını duyurdu.

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