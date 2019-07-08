HABER /  FENERBAHÇE
ADV Muğla Bodrum'da korunaklı villada tatil

Sayyadmanesh: Kadıköy'ü dört gözle bekliyorum

Sayyadmanesh: Kadıköy'ü dört gözle bekliyorum

Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh, Kadıköy'de sahaya çıkmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Allahyar Sayyadmanesh, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu bir kez daha gördüm. Fenerbahçe kulübü her anlamda çok farklı. Tesisleri, taraftarı, camiası, futbolcuya bakış açısı" dedi. Fenerbahçe'nin yeni transferi İranlı Allahyar Sayyadmanesh, sarı-lacivertli ekibin Topuk Yaylası'nda devam eden hazırlık kampında değerlendirmelerde bulundu. 

Fenerbahçe'nin büyük bir tarih ve hikayeye sahip olduğunu belirten Allahyar, "Öncelikle burada olmaktan, genç yaşta bu renkler için mücadele etme şansına sahip olmaktan çok mutluyum. Şu anda bir uyum süreci geçiriyorum. Teknik direktörümüz Ersun Yanal, teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım bu süreci kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İlk yurtdışı deneyimimi Fenerbahçe'de yaşıyorum. Elimden gelenin en fazlasını vereceğime, bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum. " şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe taraftarlarının kulübüne ne kadar bağlı olduğunu duymuştum"
Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce sarı-lacivertli taraftarların takımlarına olan bağlılığını duyduğunu söyleyen Sayyadmanesh, "Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldığım ilk günden beri taraftarlarımızın inanılmaz bir ilgisi var. Her gün bizi desteklemeye geliyorlar ve bizi yalnız bırakmıyorlar. Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe taraftarlarının kulübüne ne kadar bağlı olduğunu duymuştum. Ancak şimdi bu çatı altında Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu bir kez daha gördüm. Fenerbahçe kulübü her anlamda çok farklı. Tesisleri, taraftarı, camiası, futbolcuya bakış açısı" ifadelerini kullandı.

"Pazar günü binlerce taraftarımız bizi desteklemeye geldi"
Sezon boyunca taraftar desteğinin kendileri için büyük motivasyon kaynağı olacağını vurgulayan genç golcü, "Pazar günü binlerce taraftarımız bizi desteklemeye geldi. İnanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Gözlerindeki sevgi, heyecanı ve bağlılığı gördüm. Özellikle dün taraftarlarımızın sevgisi muhteşemdi. Benim için özel pankartlar hazırlamışlardı, bu büyük aileyi mutlu etmek için sahada en iyisini sergileyeceğime dair kimsenin şüphesi olmasın. Dün bir kez daha anladım ki, "Biz Fenerbahçeyiz." Sezon boyunca bizim için en büyük motivasyon taraftarlarımızın desteği olacak" diye konuştu.

Taraftarla buluşmak için sabırsızlandığını ifade eden Allahyar Sayyadmanesh, "Sezonun ilk maçında Kadıköy'de sahaya çıkmayı ve taraftarlarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Bunun için şimdiden çok heyecanlıyım" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Frey'e sürpriz talip
Fenerbahçe'de Frey'e sürpriz talip
Yeni ekonomi paketinde neler var AK Partili Mehmet Muş açıkladı
Yeni ekonomi paketinde neler var AK Partili Mehmet Muş açıkladı
Ali Babacan resmen duyurdu! AK Parti'den istifa etti
Ali Babacan resmen duyurdu! AK Parti'den istifa etti
AK Partili belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
AK Partili belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Mazbataları alındı! İzmir'in o ilçesi tekrar sandığa gidecek
Mazbataları alındı! İzmir'in o ilçesi tekrar sandığa gidecek
Esenyurt'ta dere ıslahı çalışmalarında yol çöktü! Tek şerit trafiğe kapandı
Esenyurt'ta dere ıslahı çalışmalarında yol çöktü! Tek şerit trafiğe kapandı
ÖNCEKİ HABERLER
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM sınav takvimi
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM sınav takvimi
ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı TC ile ATA AÖF görüntüleme
ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı TC ile ATA AÖF görüntüleme
Muharrem ayı orucu 2019 ne zaman başlıyor?
Muharrem ayı orucu 2019 ne zaman başlıyor?
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı
Dünya devinden Abdülkadir Ömür için flaş hamle
Dünya devinden Abdülkadir Ömür için flaş hamle
15 Temmuz resmi tatil mi pazartesi kimlere tatil oldu?
15 Temmuz resmi tatil mi pazartesi kimlere tatil oldu?
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki profil resmi değiştirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki profil resmi değiştirildi
8 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi il sorgulaması
8 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi il sorgulaması
Yorumlar