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Çaykur Rizespor Vedat Muriç transferinden ne kadar kazanacak

Çaykur Rizespor Vedat Muriç transferinden ne kadar kazanacak

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, " Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den 3.5 milyon Euro civarında para alacağız. Gelecek oyuncularla birlikte 5 milyon Euro'yu bulur." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, Kosovalı golcü Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından TRTSPOR'a konuştu.

Başkan Hasan Kartal, "Muriqi için Fenerbahçe'den 3.5 milyon Euro civarında para alacağız. Gelecek oyuncularla birlikte 5 milyon Euro'yu bulur. Alacağımız futbolculara teknik heyetimiz karar verecek." ifadelerini kullandı.

''Vedat Muriç, Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi''
''Abdurrahim Albayrak ile Vedat Muriç transferi hakkında görüşmem olmadı.'' diyen Kartal, ''Vedat Muriç, Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi. Biz Fenerbahçe'ye daha yakın olduğumuzu kendisine söyledik. Fenerbahçe'den alacağımız oyuncuları teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz belirleyecek.'' şeklinde konuştu.

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