Beşiktaş'ta 5 isim kapının önüne konuldu

Beşiktaş sezonu Riva’da açıyor. Siyah-Beyazlılar, sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Futbol Federasyonu Riva’da bulunan Hasan Doğan Tesisleri’nde yapacak. Bu arada Beşiktaş'ta sözleşmeleri sona eren 5 isim veda etti.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Siyah beyazlılar, Şenol Güneş sonrası göreve başlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki ilk antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştirecek.

6 hazırlık maçı oynayacak

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde saha yenileme çalışması nedeniyle Riva’da gerçekleşecek kamp, 22 Temmuz’da sona erecek. 25 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek Beşiktaş, 4 Ağustos'a tarihine kadar sürecek 2. etap kamp çalışmalarında 6 hazırlık maçı oynayacak. Geçtiğimiz sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen oyuncular ve altyapıdan seçilecek oyuncular kampa dahil olacak.

5 isme veda

Sözleşmeleri sona eren Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Kagawa ve Adriano siyah beyazlı takıma veda etti. Şili milli takım kadrosunda yer alan Medel ise Beşiktaş’ta kalması halinde yapacağı tatilin ardından kampa katılacak.