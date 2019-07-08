Fenerbahçe'ye Rodrigues'ten sonra bir Galatasaraylı daha
5 önemli ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, Garry Rodrigues’in ardından bir Galatasaraylı ismi daha transfer etmeye hazırlanıyor.
Banega’nın bonservisi konusunda zorluk çıkaran Sevilla, Fernando için Galatasaray’ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise Banega – Fernando takası dışında Brezilyalı futbolcuyu bırakmak istemiyor.
Galatasaray, 33 yaşındaki Radamel Falcao için 5 milyon euro maaş, 1 milyon euro maça çıkma bonusu, 2 milyon euro imza parası ile puan ve şampiyonluk primi verecek. Kolombiyalı golcü için bonservis ödenmeyecek.
Japon basını, Kashima Antlers’te forma giyen 23 yaşındaki golcü Yuma Suzuki için Beşiktaş’ın görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Oyuncunun menajerinin de ‘’Beşiktaş’ın teklifi cazip’’ dediği iddia edildi.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü’ne 1.5 milyon euro ödeyeceği kaleci Altay Bayındır’a yıllık 500 bin euro karşılığı Türk Lirası ödeyecek. Oyuncu 4 yılda 2 milyon euro kazanacak.