Dünya devinden Abdülkadir Ömür için flaş hamle

İtalyan basını, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın Abdülkadir Ömür'ün transferi için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiğini yazdı.

Avrupa'da birçok kulübün gözdesi haline gelen Abdülkadir Ömür için İtalya'dan talip var. Roma, Cengiz Ünder'in ardından Abdülkadir Ömür'e de göz koydu.

Roma, 20 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını öğrenmek adına ilk adımı attı ve menajerlerle temasa geçti. Öte yandan Liverpool'un da Abdülkadir ile ilgilendiği ancak Roma'nın daha istekli ve daha ciddi olduğu belirtildi.

20 milyon euro

Haberde, Trabzonspor'un genç yetenek için 20 milyon euro civarında bonservis istediğine de vurgu yapıldı.

29 maçta 5 gol 8 asist

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kısa süre önce yaptığı açıklamada Monaco'dan Abdülkadir için teklif aldıklarını ancak geri çevirdiklerini itiraf etmişti. Geçen sezon Süper Lig'de 29 maça çıkan Abdülkadir Ömür, takımı adına 5 gol atıp 8 asist yaptı.