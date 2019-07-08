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Yunanistan seçimlerinde büyük sürpriz! Yunan Parlamentosu’na üç Türk girdi

Yunanistan seçimlerinde büyük sürpriz! Yunan Parlamentosu’na üç Türk girdi

Yunanistan dün sandık başına gitti. Yunanistan seçimlerinde büyük bir sürpriz yaşandı. Yapılan erken genel seçimlerde Batı Trakya Türk azınlığına mensup üç aday Meclise girmeye hak kazandı.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı’nca açıklanan resmi olmayan verilere göre, oyların yüzde 99,2'sinin sayıldığı seçimlerde, Rodop ilinde Değişiklik Hareketi Partisinden (KİNAL) İlhan Ahmet, İskeçe ilinde Radikal Sol İttifak Partisi’nden (SYRİZA) Hüseyin Zeybek ve KİNAL'den Burhan Baran milletvekili seçildi.

İskeçe’de asıl mesleği psikiyatrlık olan 58 yaşındaki Baran ilk defa Yunan parlamentosuna girerken, Ahmet ve Zeybek 2015'te yapılan seçimlerde listelerinde birinci olarak seçilmişlerdi.

Haklarını savunacaklar

İlhan Ahmet seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, azınlık seçmeninin kendisine gösterdiği güven için teşekkür ederek, Türk azınlığın haklarını parlamentoda en etkin şekilde savunmaya devam edeceğini söyledi. Ahmet, azınlığın gasp edilen haklarının iadesi ve refahı için bir dizi plan ve projeleri bulunduğunu, bunları hayata geçirmek için gayret sarf edeceklerini ifade etti.

Azınlık seçmeninin bir başarısı

İskeçe'de KİNAL listesinden seçilen Burhan Baran da İskeçe ilinde uzun bir aradan sonra yeniden iki Türk milletvekili seçildiğine işaret ederek, bunun aslında azınlık seçmeninin bir başarısı olduğunu vurguladı. Yeni dönemde öncelikli olarak azınlık toplumunun karşılaştığı sorunların çözümü için mücadele edeceğini belirten Baran, diğer partilerden seçilen azınlık mensubu milletvekilleriyle çalışmaya hazır olduğunu anlattı.

Yunanistan'da 2015 yılında yapılan genel seçimlerde, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı, Rodop ilinden İlhan Ahmet, Mustafa Mustafa ve Ayhan Karayusuf'u, İskeçe'den de Hüseyin Zeybek'i vekil olarak parlamentoya göndermişti.

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