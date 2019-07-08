Galatasaray'dan 45.yıla özel Fatih Terim videosu

Galatasaray, 45 yıl önce Adana Demirspor'dan takıma katılan ve adını sarı-kırmızılı ekibin tarihine yazdıran Fatih Terim'i unutmadı ve başarılı teknik adam için özel bir video hazırladı.

Galatasaray, 8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan sarı-kırmızılı ekibe gelen ve adını tarihe yazdıran tecrübeli teknik adamı unutmadı ve Fatih Terim için özel bir video hazırladı. Video'da Terim'in Galatasaray günlerinden kesitlerin olduğu fotoğraflarla birlikte, başarılı teknik adamın daha önceki sözleri yer aldı.

"Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı" başlığıyla yayınlanan videoda Terim'in, "Galatasaray pes etmez, Galatasaray geri durmaz, Galatasaray kabul etmez... Yine söylüyorum kazanacaksınız, kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyon oldunuz ve öyle kalacaksınız. Galatasaray benim için takımdan çok öte bir şey. Onu siz hiçbir zaman takım olarak görmezsiniz. Burası benim özdeşleştiğimiz bir yer. Olmaz denilen hayallerimizi Galatasaray'da hepimiz gerçekleştirdik. Nasıl olur denen şeylerin hepsini yaptık. Dün söylediğim gibi bundan sonra da söyleyeceğim gibi aslolan Galatasaray'dır." sözlerine yer verildi.

Video'da ayrıca "imparatorilesonsuza" hashtag'i kullanıldı.

Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı... #İmparatorİleSonsuza 👑♾ pic.twitter.com/zPhYg095op — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 8 Temmuz 2019



Fatih Terim'den 45. yıl mesajı

Fatih Terim ise Galatasaray'a gelişi ve sarı-kırmızılı ekipte geçen süreyle ilgili ifadelerini sosyal medyadan paylaştı. dilekolay45yıl hashtag'ini kullanan Terim, şu ifadeleri kullandı: "Metin abi (Oktay) Adana’ya gitmiş benim için. Baba ocağımı solumuş, el öpmüş, kendini ve Galatasaray’ı anlatmış. Babam çıkarken ‘Evladım sana emanet. Allah utandırmasın. Yolunuz açık olsun’ demiş sadece. O duayla atılan imzadan dile kolay 45 sene geçti. 45 sene evvel bugün Galatasaray’a imzayı atarken aileme ve futbola adanmış bir hayatım vardı. Sonra vazgeçemediğim bir yuvam, unutulmaz anılarım, kendimi ait ve her daim sorumlu hissettiğim bir camiam oldu. Bana Galatasaraylılığı başarılarımız kadar değerlerimiz diye öğrettiler. Bana camiayı kupalarımız kadar tarihimiz ve kültürümüz diye anlattılar. Bana armayı, formayı vazgeçmeyenlerin, inananların, kıymetlerine sahip çıkmayı bilenlerin, hayatını adayanların ödülü diye gösterdiler. İyi ki Galatasaraylıyım diyerek nefes aldığım 45 yıl için babama, emanete gözü gibi bakan Metin abiye minnet ve şük

ranla."