Yer Mersin-Adana treni! Tacize uğrayan kadın şoka girince devreye diğer yolcular girdi
MERSİN-ADANA treninde yanındaki sapığın tacizine maruz kalan talihsiz kadın olayın şokuyla korkup tepki gösteremeyince imdada durumu fark eden yolcular yetişti. Öfkeli yolcular tarafından darbedilen tacizci F.G., polise teslim edildi.
Yanında oturan kadına fiziksel tacizde bulunan F.G. (22), A.K.'nin (21) olayın ilk yaşandığı anda yanlışlıkla olduğunu düşünmesinden yararlanıp tacizine devam etti. Kısa süreli şok yaşayan kadın, ilk anda korkup olaya tepki gösteremedi.
Linç edeceklerdi
Kadın, diğer yolcuların durumu fark etmesiyle tacizcinin elinden kurtarıldı. Öfkeli kalabalık F.G.’yi trende linç etmeye kalkıştı. Durumu fark eden makinist, olayı polise haber vererek treni ilk istasyonda durdurdu.
Tren istasyonda durdurularak polise teslim edildi
Trenin Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şehitlik İstasyonu’nda durdurulması ile polise teslim edilen F.G., iftiraya uğradığını, kimseyi taciz etmediğini öne sürdü. Tacize uğrayan kadın, tacizciden şikâyetçi oldu. Adana Adliyesine sevk edilen F.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.