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Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB takvimi

Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB takvimi

14 Haziran'da karnesini alıp yaz tatiline çıkan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı yenilenen 2019-2020 iş takvimi yayınlamış ve bu sene okulların 1 hafta erken açılacağını duyurmuştu. Peki 2019-2020 MEB iş takvimine göre okullar ne zaman açılacak ara tatiller ne zaman kaç gün?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 14 Haziran'da eğitim yılını sonlandırdı. Karnesini alan öğrenciler yaz tatiline başladı. Peki yenilenen eğitim öğretim takvimine göre bu sene yani 2019-2020 yılında okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yeni eğitim öğretim yılının detaylarını paylaşmıştı. En dikkat çeken ise okulların 1 hafta erken açılması oldu. Yani 2019-2020 eğitim yılında okullar 9 Eylül'de açılacak. O bir haftalık süre öğrecilere ara tatil olarak verilecek. 

 Pek çok öğrenci ve veli, yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte o detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019? 

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. Tatil, hafta sonu ile birlikte 9 gün olacak.

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve hafta sonu tatilleriyle birlikte 16 gün sürecek.

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek ve hafta sonu tatilleri dahil 9 gün olacak.

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran 2020’de tamamlanacak ve 11 haftalık uzun bir yaz tatiline girilecek.

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

MEB'DEN AÇIKLAMA: MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı. 

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