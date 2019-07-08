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Toyota'dan bomba otomobil! Kendi kendini şarj edebilecek

Toyota'dan bomba otomobil! Kendi kendini şarj edebilecek

Gün güne yaygınlaşan elektrikli otomobil kullanımının öncü markalarından biri olan Toyota, kendi kendini şarj edebilen bir otomobil tasarlıyor.

Toyota, seyir halindeyken kendini şarj edebilme özelliğine sahip Prius PHV isimli aracın motor kaputunu, tavanını ve bagaj üst kısmını güneş panelleriyle donattı.

Bu paneller aracılığıyla güneşten güç alarak aküsünü şarj edebilen otomobil, güneş ışınlarını yeterli oranda alabildiği durumlarda şarj istasyonuna ihtiyaç duymayacak.

toyota

Aynı zamanda çevre dostu olması beklenen yeni nesil otomobil, elektrik şebekesinden şarj olma ihtiyacını ortadan kaldırıcağı için maliyeti de düşürecek Satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan otomobilin ilk resmi sürüşünün Ağustos ayı içinde yapılması planlanıyor.

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